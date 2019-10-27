‘Çocuklar banka olarak kullanılmamalı’

Ece Erken, Şeyma Subaşı ile ilgili geçtiğimiz günlerde "Biz kadınları da rezil ediyorlar” demişti. Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Erken, "Erkeğe bağımlı yaşarız ben onu demek istedim. Yani bir çocuk yapıp da erkeğe bel bağlamak yerine, kadının ayakları üzerinde durup kendi çıkartması lazım. Ekmek paramız olsun bir iş yapalım. Evet, o çocuk da bir banka olarak kullanılmamalı" dedi.

Ece Erken, Cihangir Ceyhan, Tarık Mengüç, Anıl Durmuş gibi ünlü isimler Cleopatra İnk Bağdat Caddesi şubesinin açılışına katıldı. Son zamanlarda Çukur dizisinde Azer karakteri ile sıkça adını duyuran yakışıklı oyuncu Cihangir Ceyhan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dövme sanatını seven birisi olduğun söyleyen Ceyhan, “Dövmeci arkadaşım da çok var. Benim için de iyi oldu ben de burada yakınlarda oturuyorum. Artık gider, gelir yaptırırız diye düşünüyorum ama bir önceliğim var. Şöyle bir şey var babamın portresini yaptıracağım” dedi.



EYMEN MESSI OLMAK İSTİYOR

Açılışa katılan Ece Erken ise kendisinin de birçok dövmesi olduğunu ve birkaç dövme daha yaptırmak istediğini söyledi. Oğlu Eymen'i Barcelona Futbol Okulu’na yazdırdığı söyleyen Erken, “Anne ben Messi olacağım’ diyor. İşte Beşiktaş’ın da durumu malum, Çocuğun geleceğe olan bakışını annesi olarak yönlendirmeye çalışıyorum ama bakarsın gazeteci olur, hiç bilemeyiz” açıklamasını yaptı.

‘ÇOCUKLAR BANKA OLARAK KULLANILMAMALI’

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun'a gönderdiği mesaj hakkında “Biz kadınları da rezil ediyorlar” açıklaması yapan Erken, konuyla ilgili şöyle dedi: “Erkeğe bağımlı yaşarız ben onu demek istedim. Yani bir çocuk yapıp da erkeğe bel bağlamak yerine, kadının ayakları üzerinde durup kendi çıkartması lazım. Ekmek paramız olsun bir iş yapalım. Evet, o çocuk da bir banka olarak kullanılmamalı.”