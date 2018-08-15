Çocuklar Duymasın 46. yeni bölü fragmanı yayınlandı mı? Çocuklar Duymasın 45. son bölüm izle!

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Çocuklar Duymasın 45. son bölümde Havuç’un evlilik kararı ardından yaşanacakların ipuçlarını bekleyen izleyiciler yeni bölüm fragmanını bekliyor. Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Çocuklar Duymasın son bölümde neler yaşandı?

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Havuç, yaz tatilinde tanıştığı Simay adında Karadenizli bir kıza kör kütük aşık olur. Aşık Havuç'un gözü, Simay'dan başka hiç kimseyi görmemektedir. Havuç, Simay'a evlenme teklif eder ve ardından da onu Haluk ve Meltem'le tanıştırır. Haluk ve Meltem bu evlilik fikrine nasıl yaklaşacaktır? Çocuklar Duymasın son bölümü yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM İZLE

Yaz tatilinde Haluk'un başına çok kötü bir olay gelmiştir. Ancak Haluk, başından geçen bu kötü olayı herkesten saklar. Bu Haluk için o kadar büyük bir sırdır ki, Meltem'e bile söylemez. Haluk'un herkesten sakladığı sırrı büyük merak konusu olur. Başta Meltem olmak üzere, herkes Haluk'un sırrının peşine düşer.

Öte yandan Tuna, Gönül'ün tüm uyarılarına rağmen kendi sosyal medya hesabında Merve'nin fotoğrafını paylaşır. Merve bu fotoğrafının asla paylaşılmasını istememektedir, ancak Tuna fotoğrafı silmeyince Merve için yapılacak tek bir şey kalmıştır! Merve Tuna'yı mahkemeye verir! Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ÇOCUKLAR DUYMASIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ Atacan'ın başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna ünlü youtuber Buse Sinem İren katılmıştı. Havuç'un eşi Simay karakterine hayat verecek olan Buse Sinem İren'in yanı sıra katılacak olan diğer karakterler şimdiden merak konusu oldu.