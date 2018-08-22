Çocuklar Duymasın 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Çocuklar Duymasın, yeni sezonda yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümü 29 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak. Yeni bölümde; Meltem, oğlu Emre’nin evlilik kararı aldığı Karadenizli kız Simay’ı sevememiştir. Haluk ise tam tersine gelin adayı olduğu için çok sevinçlidir.
ÇOCUKLAR DUYMASIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Simay’ın annesi ile konuşan Meltem beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Haluk, dünürlerine hediye koç gönderme kararı alır ve bu talebi Hüseyin’e iletir. Simay ve Havuç’un aileleri yemekte buluştuğunda ise onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Emre hakkında yapılan şikayet, yemek akşamını karakola taşıyacaktır.