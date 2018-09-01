Çocuklar Duymasın 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Çocuklar Duymasın 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Meltem'in başı yeni dünürleriyle dertte! Öte yandan Hüseyin ve Şükrü modaya uyup hareket eden aracın içinden çıkıp dans etmeye başlar ancak beklenmedik bir son onları bekler. İşte Çocuklar Duymasın 47. yeni bölümden 1. ve 2. fragman…
ÇOCUKLAR DUYMASIN 47. YENİ BÖLÜM 1. VE 2. FRAGMANI
Havuç, dolandırıcılık suçundan gözaltına alınıyor!
Havuç, şirketin paralarını dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınır. Ailesinin ise adaletin vereceği kararı beklemekten başka yapacağı yoktur. Simay’ın ailesi, Havuç’un bu yüzünü gördükleri için çok büyük şok yaşamıştır.
Havuç için mahkeme kararı ne olacak? Havuç, şirketi dolandırma suçundan ceza alacak mı?