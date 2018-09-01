Çocuklar Duymasın 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Çocuklar Duymasın dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Meltem ve dünürü arasında çıkan kriz nasıl sonlanacak? Meltem’in sabrını zorlayan bu durum nelere yol açacak? Başrollerinde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri çarşamba akşamları yayınlanıyor. İşte dizi hakkında merak edilenler...

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Çocuklar Duymasın 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Meltem'in başı yeni dünürleriyle dertte! Öte yandan Hüseyin ve Şükrü modaya uyup hareket eden aracın içinden çıkıp dans etmeye başlar ancak beklenmedik bir son onları bekler. İşte Çocuklar Duymasın 47. yeni bölümden 1. ve 2. fragman…

ÇOCUKLAR DUYMASIN 47. YENİ BÖLÜM 1. VE 2. FRAGMANI

Havuç, dolandırıcılık suçundan gözaltına alınıyor!

Havuç, şirketin paralarını dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınır. Ailesinin ise adaletin vereceği kararı beklemekten başka yapacağı yoktur. Simay’ın ailesi, Havuç’un bu yüzünü gördükleri için çok büyük şok yaşamıştır.

Havuç için mahkeme kararı ne olacak? Havuç, şirketi dolandırma suçundan ceza alacak mı?