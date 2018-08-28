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Çocuklar Duymasın’ın acı günü!
Çocuklar Duymasın’ın acı günü!
Çocuklar Duymasın isimli dizide 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alperen Khamis'in annesi hayatını kaybetti.
Magazin 28 Ağustos 2018 - 09:37

Ömercan ALTAY – ÖZEL HABER

‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde Beton Orçun karakterine can veren Alperen Khamis’in anneannesi ve annesi Haziran ayında talihsiz bir trafik kazası geçirmişti. Yaşanan bu kaza sonrası yapılan müdahalelere rağmen Khamis’in anneannesi Zennure Aksu, Haziran ayında hayata gözlerini yummuştu. Genç oyuncu Alperen Khamis daha bu acıyı üzerinden atamadan bu defa aynı kazada yaralanan ve o zamandan bu yana yoğun bakımda tedavi gören annesi Nilgün Aksu’yu kaybetti. Aksu aynı kazada ağır yaralanmıştı ve uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı.

İKİ AY HAYAT MÜCADELESİ VERDİ

Aksu, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Tarabya Merkez Camii’nde kaldırılarak aile mezarlığına defnedileceği bilgisine ulaşıldı.

Alperen Khamis ve annesi

Alperen Khamis ve annesi

'Beton Orçun' karakterine can veren genç oyuncu Alperen Khamis'in annesi hayatını kaybetti.

‘Beton Orçun’ karakterine can veren genç oyuncu Alperen Khamis’in annesi hayatını kaybetti.

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Son güncelleme: 11:54 - 28.08.2018
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