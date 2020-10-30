Çocuklar Duymasın’ın ‘Duygu’su Ayşecan Tatari anne oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ‘Duygu’ karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile New York’ta evlenmişti.

Bodrum’a yerleşen çift, bebeklerini kucaklarına aldı ve verdikleri aile pozunu Instagram hesaplarında paylaştı.

“KALBİM EGE’DE KALDI”

Ayşecan Tatari fotoğrafı “Hello world” (Merhaba dünya) notuyla paylaşırken Edip Tepeli ise, “Kalbim Ege’de doğdu” notuyla yayınladı.

Çift, geçen günlerde kızlarına Müjgan ismini koyacaklarını sosyal medyadan duyurmuştu.

“13 KİLO ALDIM”

Bebeğine hamileyken süreci takipçileriyle paylaşan Ayşecan Tatari, takipçisinin “Kaç kilo aldın? Fiziğin çok iyi görünüyor” sorusunu “13 kilo aldım. Dengeli ve sağlıklı besleniyorum. Kilo asla kıyaslanmaması gereken bir konu bence. Herkes için iyisi başka” şeklinde cevaplamıştı.