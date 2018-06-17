Çocukları onunla gurur duyuyor

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 2016'dan bu yana süren boşanma davasına ait belgelere göre, Jolie'nin karşılıklı anlaşmayla kazandığı altı çocuğunun velayetini kaybedebileceği iddia edilmişti. Çıkan bu iddiaların ardından Jolie’ye çocuklarından destek geldi.

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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 2016'dan bu yana süren boşanma davasına ait bazı belgeler önceki günlerde basına sızdırılmıştı. Ortaya çıkan bu belgeler sayesinde Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt'e çocuklarını göstermediği takdirde birincil velayetini kaybedebileceği konusunda hakim tarafından uyarıldığı öğrenilmişti.

ÖZEL BİR ETKİNLİK YAPACAK

Yaşanan bu gelişmenin ardından 6 çocuğuyla da yakından ilgilenen ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi olan Jolie'nin 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde özel bir etkinlik yapacağı ortaya çıktı. Angelina Jolie’nin yakın çevresi “Angelina'nın bu kadar yardımsever olması çocuklarını da çok mutlu ediyor. Anneleriyle gurur duyuyorlar” ifadelerini kullandı.