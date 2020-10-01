Ailesi olmayan bir grup çocuğun dostluğunu ve onların etrafında gelişen olayları konu alan Çocukluk dizisinin yayın tarihi belli oldu. Çocukluk dizisi 9 Ekim tarihinde izleyici karşısına çıkacak. Dizisinin oyuncuları arasında ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk ve Kübra Süzgün gibi isimler yer alıyor.