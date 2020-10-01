Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Çocukluk dizisinin yayın tarihi belli oldu
Çocukluk dizisinin yayın tarihi belli oldu
Ailesi olmayan bir grup çocuğun dostluğunu ve onların etrafında gelişen olayları konu alan Çocukluk dizisinin yayın tarihi belli oldu. Çocukluk dizisi 9 Ekim tarihinde izleyici karşısına çıkacak. Dizisinin oyuncuları arasında ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk ve Kübra Süzgün gibi isimler yer alıyor.
Magazin 1 Ekim 2020 - 12:27

Kimsesizler dizisinin, RTÜK’e gelen şikayetlerden sonra dizinin çocuklar üzerinde kötü etki yapacağı sebebiyle dizide isim değişikliğine gidildi. Dizi yayın hayatına bundan sonra Çocukluk adıyla devam edecek.

Çocukluk dizisi 9 Ekim Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak.

ÇOCUKLUK 1. BÖLÜM FRAGMANI

Foto: FOX / Çocukluk dizisi 9 Ekim Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak

ÇOCUKLUK DİZİSİNİN KONUSU

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır.

Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir.

Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır.

 