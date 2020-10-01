Çocukluk dizisinin yayın tarihi belli oldu

Kimsesizler dizisinin, RTÜK’e gelen şikayetlerden sonra dizinin çocuklar üzerinde kötü etki yapacağı sebebiyle dizide isim değişikliğine gidildi. Dizi yayın hayatına bundan sonra Çocukluk adıyla devam edecek.
Çocukluk dizisi 9 Ekim Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlarda olacak.
ÇOCUKLUK 1. BÖLÜM FRAGMANI
Kendi kaderini ve isimlerini belirleyen çocukların maceralarını izlemeye hazır mısınız? #Çocukluk 9 Ekim Cuma FOX’ta. @FOXTurkiye pic.twitter.com/HAKwQIhXL9
— Çocukluk (@cocuklukfox) September 30, 2020
ÇOCUKLUK DİZİSİNİN KONUSU
Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır.
Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir.
Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır.