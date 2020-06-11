Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncuları kimler? Çok Film Hareketler Bunlar konusu ne?

Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncuları kimler? Çok Film Hareketler Bunlar konusu ne?

BKM Mutfak oyuncuları yer aldığı Çok Filim Hareketler Bunlar filminde ekip Çok Güzel Bunlar Hareketler programı ardından beyaz perdede oyunculuklarını sergiliyor. Dokuz ayrı öykünün anlatıldığı filmde geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Peki Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncuları kimler? Çok Film Hareketler Bunlar konusu ne?

BKM Mutfak ekibi, dokuz ayrı öyküyü ve film türünü tek filme sığdırarak izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Peki Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncuları kimler? Çok Film Hareketler Bunlar konusu ne?

ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR KONUSU NE?

Yaz sıcağında deniz-kum-güneş tadı yakalamak isteyenler, tatilde aşkın peşinde olanlar, güneye gidemeyip evde sivrisineklerle tepişenler, sadece günübirlikçi olarak denizle hasret giderenler, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle didişenler, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken hala ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikayeleri bu filmde! Çok Filim Hareketler Bunlar, Türk sinemasında daha önce denenmemiş bir anlatım dilini kullanarak 9 ayrı öyküyü tek filme sığdırıyor. Mutfak ekibinin kendine özgü konseptinin sinemanın imkanlarıyla buluştuğu ilk film.

ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Erturan

Aydan Taş

Ayşegül Akdemir

Burcu Gönder

Bülent Emrah Parlak

Büşra Pekin

Emre Canpolat

Ersin Korkut

Eser Yenenler

Gizem Tuğral

Gülhan Tekin

Gülsüm Alkan

Hamdi Kahraman

İbrahim Büyükak

Metin Keçeci

Metin Yıldız

Murat Eken

Nazmi Karaman

Neşe Sayles

Oğuzhan Koç

Pelin Öztekin

Şahin Irmak

Şevket Süha Tezel

Zeynep Koçak