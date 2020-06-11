BKM Mutfak ekibi, dokuz ayrı öyküyü ve film türünü tek filme sığdırarak izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Peki Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncuları kimler? Çok Film Hareketler Bunlar konusu ne?
ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR KONUSU NE?
Yaz sıcağında deniz-kum-güneş tadı yakalamak isteyenler, tatilde aşkın peşinde olanlar, güneye gidemeyip evde sivrisineklerle tepişenler, sadece günübirlikçi olarak denizle hasret giderenler, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle didişenler, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken hala ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikayeleri bu filmde! Çok Filim Hareketler Bunlar, Türk sinemasında daha önce denenmemiş bir anlatım dilini kullanarak 9 ayrı öyküyü tek filme sığdırıyor. Mutfak ekibinin kendine özgü konseptinin sinemanın imkanlarıyla buluştuğu ilk film.
ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR OYUNCULARI KİMLER?
Ayça Erturan
Aydan Taş
Ayşegül Akdemir
Burcu Gönder
Bülent Emrah Parlak
Büşra Pekin
Emre Canpolat
Ersin Korkut
Eser Yenenler
Gizem Tuğral
Gülhan Tekin
Gülsüm Alkan
Hamdi Kahraman
İbrahim Büyükak
Metin Keçeci
Metin Yıldız
Murat Eken
Nazmi Karaman
Neşe Sayles
Oğuzhan Koç
Pelin Öztekin
Şahin Irmak
Şevket Süha Tezel
Zeynep Koçak