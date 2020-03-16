Çok Gezenti Burak Akkul kimdir? Burak Akkuk kaç yaşında, nereli?

Çok Gezenti programı sunucusu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul'un Corona virüsü şüpheliyle karantina altına alındığı açıklandı. Peki Çok Gezenti Burak Akkul kimdir? Burak Akkul kaç yaşında ve nerelidir?

Teve2 kanalında Çok Gezenti isimli programı sunan ve dünyanın birçok ülkesini gezerek izleyenlerin beğenisini kazanan Burak Akkul’un corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi. Peki Çok Gezenti programı sunucusu ve mizah yazarı Burak Akkul kimdir? İşte Burak Akkul’un hayatı hakkında bilgiler.

BURAK AKKUL KİMDİR?

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program'da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.

20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.

1972 doğumludur. Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olmuştur.