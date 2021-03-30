Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu’ndan üzen haber

‘Çok Güzel Hareketler 2’ ile tanınan genç oyuncu Arif Güloğlu’ndan hayranlarını üzen bir haber geldi. 24 yaşındaki Güloğlu, lenf kanserine yakalandı.

Son iki haftadır skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu’nun tedavi için Ankara’da bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

“SÜREÇ POZİTİF YÖNDE DEVAM ETMEKTEDİR”

Öte yandan oyuncu hakkında BKM Mutfak’tan şu açıklama yapıldı.

“Çok Güzel Hareketler 2′ oyuncularımızdan Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce lenfoma teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bilgilerinize sunarız.”

“ASLA MORALİNİ BOZMA”

Oyuncuya komedyen Cem Yılmaz da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sevgili kardeşim bu zorlu macerada asla moralini bozma, en güzel şekilde sağlığına kavuşmanı diliyorum, inanarak mücadeleni vereceğini biliyorum şimdiden geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.