Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon oyuncu kadrosu
Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2’nin yeni sezonu ekranlara gelmeye başladı.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 OYUNCU KADROSU
Programın oyuncu kadrosunda birbirinden genç ve yetenekli isimler yer alıyor;
Oyuncular;
Yasin Çam
Sema Özkan Yorgun
Safa Sarı
Ozan Can Yiğit
Metin Pıhlıs
Hamza Yazıcı
Gürhan Altundaşar
Gözde Şencan
Fatma Tezcan
Fatih Öztürk
Ezgi Özyürekoğlu
Evliya Aykan
Engin Demircioğlu
Eda Nur Hancı
Ecem Bayır
Cihan Talay
Cemile Canyurt
Begüm Çağla Taşkın
Batuhan Soyaslan
Ayşegül Yılmaz
Atakan Çelik
Ahmet Hilmi Deler