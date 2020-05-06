Çöpçüler Kralı filmi konusu ne? Çöpçüler Kralı nerede çekildi, oyuncular kim?

Çöpçüler Kralı filmi konusu ne? Çöpçüler Kralı nerede çekildi, oyuncular kim?

Türk sinemasının en nadide örneklerinden biri olan Çöpçüler Kralı, ilk yayınlandığı tarihten beri hala en çok izlenen ve sevilen filmlerden biri. Kadrosunda birbirinden ünlü isimleri barındıran ve anlattığı hikaye ile zamanının Türkiye gerçeğini ortaya seren Çöpçüler Kralı filminin konusu merak ediliyor. İşte Çöpçüler Kralı hakkında bilinmesi gerekenler…

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı komedi fırtınası Çöpçüler Kralı, bu akşam ekranlarda yer bulacak. Kadrosunda efsane konumuna yükselmiş birçok oyuncuyu barındıran Çöpçüler Kralı, komedi dalında olduğu kadar zamanını sosyal şartlarını da ekrana yansıtmayı başarıyor. Peki, Çöpçüler Kralı nerede çekildi? Çöpçüler Kralı konusu ne, oyuncuları kim? İşte tüm detaylar…

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NE?

Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer’e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer’e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.



ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir’in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak’ta ilginç bir nokta olmaya devam etmekte. Çöpçü Apti’nin akıllara kazınan “Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği” repliğinde bahsi geçen park ise Cihangir Parkı’ndan başkası değil.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Apti Şakrak

Şener Şen – Zabıta Şakir

Ayşen Gruda – Hacer

İhsan Yüce – Hacer’in Babası

Erdal Özyağcılar – Hacer’in Büyük Abisi

Türker Tekin – Kapıcı İsmail

İlyas Salman – Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen – Gazino Patronu

İhsan Bilsev – Patronun Adamı

Muadelet Tibet – Hanife Teyze

Salih Sarıkaya – Kahveci

Nezahat Tanyeri – Şakir’in Annesi

Nermin Özses – Hacer’in Annesi

Ertuğrul Bilda – Apartman Sakini

Selim Naşit – Baķkal