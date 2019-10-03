Çöpçüler Kralı nerede çekildi? Çöpçüler Kralı filminin konusu ve oyuncuları…

Türk sinemasının komedi denince akıllara kazınan ismi Kemal Sunal’ın hem güldüren hem de düşündüren filmi Çöpçüler Kralı televizyonlarda hala sık sık yayınlanıyor. Bir kapıcının başından geçen maceraları anlatan film hakkında ayrıntılı bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki Çöpçüler Kralı nerede çekildi? İşte Çöpçüler Kralı filminin oyuncu kadrosu ve konusu…
ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?
Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta ilginç bir nokta olmaya devam etmekte. Çöpçü Apti'nin akıllara kazınan “Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği” repliğinde bahsi geçen park ise Cihangir Parkı'ndan başkası değil.
ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN KONUSU
Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal – Apti Şakrak
Şener Şen – Zabıta Şakir
Ayşen Gruda – Hacer
İhsan Yüce – Hacer'in Babası
Erdal Özyağcılar – Hacer'in Büyük Abisi
Türker Tekin – Kapıcı İsmail
İlyas Salman – Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen – Gazino Patronu
İhsan Bilsev – Patronun Adamı
Muadelet Tibet – Hanife Teyze
Salih Sarıkaya – Kahveci
Nezahat Tanyeri – Şakir'in Annesi
Nermin Özses – Hacer'in Annesi
Ertuğrul Bilda – Apartman Sakini
Selim Naşit – Baķkal