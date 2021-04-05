Corona aşısı olan Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi

Oyuncu Berna Laçin, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla BionTech aşısı olduğunu duyurdu. Sarı basın kartına sahip olduğu için aşı yaptırdığını söyleyen Laçin bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

“Sana nasıl sıra geldi?” diye soran takipçilerine cevap veren 50 yaşındaki oyuncu, “Arkadaşlar 212’liyim basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı” cevabını verdi. Laçin ayrıca, “Bu arada ‘ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?’ diye sordum, olmuyor, bu da bilginize” dedi.

“ANNENİZ BANA SORDUĞU GİBİ SİZE DE SORDU MU?”

Türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmış ve tepki çekmişti. O dönem Berna Laçin’in annesinin kendisine tepki gösterdiğini hatırlatan Alişan, Twitter hesabından Laçin’e şu sözlerle sitem etti:

“Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya ‘Alişan nasıl aşı oldu? diye… Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, ‘Kızım ne zaman gazeteci oldun?’ diye Berna Hanım…”

“BANA DEVLET VERDİ, SİZİN ÇEVRENİZDEKİ GİBİ BİR DURUM YOK”

Alişan’ın tepkisine sessiz kalmayan Laçin ise “Benimle yatıp kalkıyor. Çok tontiş. Annem sormadı çünkü okur yazar, gazete okur, benim de yıllardır tüm köşe yazılarımı okur. Ben gazete çalışanı olarak 10 yılı doldurduktan sonra resmi olarak Devlet verdi yani sizin çevrelerde olduğu gibi gaydırı gubbak durum yok” dedi.

* Berna Laçin’in en son 23 Ocak 2020’de Milliyet Gazetesi’nde köşe yazdığı biliniyor.

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