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Corona günlerinde aşk: Kristen Bell ve Dax Shepard sarmaş dolaş yürüyüşte
Corona günlerinde aşk: Kristen Bell ve Dax Shepard sarmaş dolaş yürüyüşte
Ünlü oyuncu Kristen Bell ve sevgilisi Dax Shepard, maske ve eldiven tedbiri alıp Los Angeles sokaklarında sarmaş dolaş yürüyüşe çıktı.
Magazin 23 Nisan 2020 - 13:27

Kristen Bell ve Dax Shepard, 6 yıllık birlikteliklerinin ardından 2013 yılında evlenmişti. ABD’li iki meslektaş corona virüsü salgınında uygulanan karantinada birbirlerine olan sevgilerini göstermekten çekinmedi.

Backgird USA

Çocukları Delta Bell ve Lincoln’ü evde bırakıp dışarı çıkan çift, Los Angeles’taki Griffith Park’ta yürüyüş yaptı.

Backgrid USA

Uzun süredir sosyal izolasyondan çıkmayan Bell ve Shepard, corona virüsü tehdidine karşı maske tedbirleri dikkat çekti.

Backgrid USA

Bell, açık bıraktığı saçları ve rahat stiliyle eldiven takmayı tercih ederken, eşi Shepard ise sadece maske takmayı tercih etti.

Backgrid USA

Birbirlerine el şakası yapan çiftin birlikte geçirdiği keyifli anlar gözden kaçmadı.