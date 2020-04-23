Corona günlerinde aşk: Kristen Bell ve Dax Shepard sarmaş dolaş yürüyüşte

Ünlü oyuncu Kristen Bell ve sevgilisi Dax Shepard, maske ve eldiven tedbiri alıp Los Angeles sokaklarında sarmaş dolaş yürüyüşe çıktı.

Kristen Bell ve Dax Shepard, 6 yıllık birlikteliklerinin ardından 2013 yılında evlenmişti. ABD’li iki meslektaş corona virüsü salgınında uygulanan karantinada birbirlerine olan sevgilerini göstermekten çekinmedi.

Çocukları Delta Bell ve Lincoln’ü evde bırakıp dışarı çıkan çift, Los Angeles’taki Griffith Park’ta yürüyüş yaptı.

Uzun süredir sosyal izolasyondan çıkmayan Bell ve Shepard, corona virüsü tehdidine karşı maske tedbirleri dikkat çekti.

Bell, açık bıraktığı saçları ve rahat stiliyle eldiven takmayı tercih ederken, eşi Shepard ise sadece maske takmayı tercih etti.

Birbirlerine el şakası yapan çiftin birlikte geçirdiği keyifli anlar gözden kaçmadı.