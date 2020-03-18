Corona için kepenk kapatanlar ve yasaklara uymayanlar!

İstanbul’daki eğlence mekanları, restoranlar, kafe ve barlar İçişleri Bakanlığı'nın ‘Corona virüsü tedbirleri’ kapsamında yayınladığı genelgede, geçici olarak faaliyetleri durdurarak kepenk kapattı.
Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Corona virüsü tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Başta eğlence mekanlarının kapatılmasına yönelik önlem sonrasında AVM’ler ve restoranlar dışındaki tüm işletmelerin kepenk indirmesi istendi.
Yasaklara uyan işletmelerden dolayı Bebek sokakları en boş günlerinden birini yaşadı
Arnavutköy’de bulunan mekanlar da Corona virüsü ile mücadele kapsamında kepenk indirdi
Etiler belki de son yılların en tenha günlerinden birini yaşadı. Yasaklar ve virüs korkusu insanların evinden çıkmamasına neden oldu
Sosyetenin uğrak yerlerinden Nişantaşı son derece sakindi…
Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan bu kararlara İstanbul’un pek çok semtindeki işletmeler uydu.
Bebek’te bulunan Cafe Nero müşterilerine bilgilendirmede bulundu
Bebek’te bulunan Chilai kurallara uyan işletmeler arasında oldu
Bebek’te bulunan Starbucks da yasak kapsamında sessizliğe büründü
Corona virüsü ile mücadele kapsamında kepenk indiren işletmelerden biri de Etiler’deki Cookshop oldu
Karara yalnızca Nişantaşı’ndaki mekanlar uymadı. Nişantaşı’nın en popüler mekanlarından olan Beymen, The House gibi bir çok işletme karara uymadı.
Nişantaşı’nda bulunan The House hizmet vermeye devam etti
Sosyetenin uğrak mekanı Bebek Lucca da karara uymayan bir diğer işletmeydi. Gün içinde zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate alan Lucca kepenkleri indirdi.