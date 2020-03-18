Corona için kepenk kapatanlar ve yasaklara uymayanlar!

Corona için kepenk kapatanlar ve yasaklara uymayanlar!

İstanbul’daki eğlence mekanları, restoranlar, kafe ve barlar İçişleri Bakanlığı'nın ‘Corona virüsü tedbirleri’ kapsamında yayınladığı genelgede, geçici olarak faaliyetleri durdurarak kepenk kapattı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Corona virüsü tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Başta eğlence mekanlarının kapatılmasına yönelik önlem sonrasında AVM’ler ve restoranlar dışındaki tüm işletmelerin kepenk indirmesi istendi.

Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan bu kararlara İstanbul’un pek çok semtindeki işletmeler uydu.

Karara yalnızca Nişantaşı’ndaki mekanlar uymadı. Nişantaşı’nın en popüler mekanlarından olan Beymen, The House gibi bir çok işletme karara uymadı.

Sosyetenin uğrak mekanı Bebek Lucca da karara uymayan bir diğer işletmeydi. Gün içinde zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate alan Lucca kepenkleri indirdi.