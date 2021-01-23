Corona tedavisi gören Larry King hayatını kaybetti

Larry King’in hayatını kaybettiği sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

87 yaşındaki King, üç haftadır Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nde tedavi görüyordu. King’in ölümünün corona virüsü kaynaklı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

King, daha önce akciğer kanseri tedavisi görmüş 1987’de büyük bir kalp krizi yaşamış ve geçen yıl da felç geçirmişti.

Larry King, 1978’den 1994’e kadar radyoda ‘The Larry King Show’ adıyla program yaptı. Aynı isimle 1985’ten 2010’a kadar CNN’deki televizyon programına devam etti.

King geçen yıl arka arkaya inanılmaz iki trajedi yaşadı. Oğlu Andy Temmuz ayında kalp krizinden, kızı Chaia da Ağustos ayında akciğer kanserinden yaşamını yitirdi.

King, çocuklarının ölümünün ardından duygularını kaleme aldığı açıklamasında, “Hiçbir ebeveyn çocuklarını toprağa vermek zorunda kalmamalı” ifadelerini kullanmıştı.