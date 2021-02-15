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Corona tedavisi gören oyuncu Toygun Ateş entübe edildi

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, oyuncu Toygun Ateş'in film çekimleri esnasında corona virüsüne yakalandığını ve entübe edildiğini açıkladı.

Güncellenme: 11:49, 15/02/2021
Haberler Magazin
Corona tedavisi gören oyuncu Toygun Ateş entübe edildi

Onur Akay, oyuncu Toygun Ateş’in film çekimleri esnasında coronaya yakalandığını ve entübe edildiğini şu sözlerle duyurdu:

“Malatya’da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Toygun ağabeyin tedavisi hastanede devam ederken, maalesef durumu ağırlaştı, bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi.”

“Olayı duyunca çalıştığı yapımcılardan Zeki Sincar ve Adem Sincar’a ulaştım. Onlar da dua isteyerek, Malatya Turgut Özal Devlet Hastanesi'nde yattığını bana söylediler.”

“Toygun ağabeyciğim, sen güçlüsün ve yeneceksin bu virüsü. Pandemi öncesinde Ortaköy'deki sohbetimizde beni çok güldürmüştünüz ve sözünüz vardı tekrar buluşacaktık. Dualarımız seninle Toygun ağabeyciğim.”

Toygun Ateş

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954’te İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976’da ‘Mağlup Edilemeyenler’ filminde başladı. O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.

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Yayınlanma Tarihi:11:36,