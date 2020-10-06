Corona testi pozitif çıkan Trey Songz: Başkan gibi olmayın

Amerikalı şarkıcı Trey Songz, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Intagram üzerinden hayranlarını bilgilendiren 35 yaşındaki Songz, “Bilmenizi istediğim çok önemli bir mesajım var, Covid-19 testim pozitif çıktı. Protestolara katıldığım, yiyecek taşıdığım ve tabii ki evde küçük bir oğlum olduğu için düzenli olarak pek çok test yaptırdım ve bu defa sonuç pozitif geldi” dedi.

“Hastalığı ciddiye alacağım” diyen şarkıcı, “Kendimi karantinaya alacağım, negatif sonucunu görene kadar evimde olacağım” ifadesini kullandı.

Songz ayrıca, “Eğer Covid’le irtibata geçerseniz lütfen söyleyin. Başkan gibi olmayın” mesajını yazdı.

“KORKMAYIN”

Covid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, iki gün hastanede tedavi görmesinin ardından Beyaz Saray’a dönmüş ve yaptığı açıklamada, “Çok iyi hissediyorum! Covid’den korkmayın, hayatınızı domine etmesine izin vermeyin. Trump hükümeti altında bazı çok iyi ilaçlar ve bilgi birikimi ürettik. 20 yıl önce hissettiğimden daha iyi hissediyorum!” demişti.