Corona virüsü bulaşan Levent Dörter ‘Nasıl bulaştı anlamadım’ dedi

Uzun süredir İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter durumu ağırlaşınca hastanede tedavi altına alınmış, korona virüs testinin pozitif çıkmıştı. Taburcu olduktan sonra 14 günlük ev karantinasında olan Levent Dörter, Fulya’da ki evinin camından sokağı izlerken görüntülendi. Gazetecilerin röportaj isteklerini kırmayan şarkıcı, “Atlattık. Karantinada ki son 3 günüm” diye konuştu. Hastalık sürecini, “İlk başta grip zannettim. Sonra biraz ağırlaştı ateşim yükseldi. 7 gün hastanede yattım. Zor bir süreç geçirdim, hastanede hastalıkla boğuşurken, ister istemez televizyonu açıyorsun. Bu da öldü, bu da yakalandı, sayı bu kadar arttı haberlerini görünce. Piskolojim biraz yıprandı” diye anlattı.



Sevgilisi Dilan Çıtak’ında evde tedavi gördüğünü dile getiren Dörter, “Çabuk atlattım. Çok şükür iyiyim her şey yolunda. Dilan’da ailesiyle evde görüyor tedavisini, sağ olsun Sağlık Bakanlığı çok ilgililer, en yüksek biriminden en düşük birimine kadar çok ilgilendiler, her gün arayıp mesaj atıyorlar” diyerek sağlık bakanlığı ve çalışanlarına da teşekkür etti.



Habercilerin hastalığa nasıl yakalandınız? sorusuna, “Daha bu kadar Türkiye’de olay yoktu. Kırmızı alarm verilmemişti ama ona rağmen evden çıkmıyordum. Marketlerden bakliyat, un gibi şeyler aldığım zamanlardı. Marketten gelen torba ve para üstü falan dışında dış dünyaya kendimi kapatmıştım. Ama nasıl bulaştığını anlamadım” şeklinde cevap vererek sadece evden çıkmamak değil, daha da dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Evde tek başına karantina nasıl geçiyor sorusunda duygulanan Levent Dörter aile özlemini şu sözlerle dile getirdi.”Yalnız olmak zor. Havadar yer olduğu için koltuğun ucunda oturuyorum sadece dışarıyı izliyorum, Televizyon, dizi, film zor geçiyor keşke aileyle olabilseydim. 2 saat bile olabilse çok güzel vakit geçirebilirdik”