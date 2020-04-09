Corona virüsü ile mücadele eden Burak Akkul’dan müjdeli haber

Corona virüsü ile mücadele eden Burak Akkul’dan müjdeli haber

Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul, corona virüsüne yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Akkul’un sağlık durumu bir süre ciddiyetini korumuştu.

Ünlü sunucu Burak Akkul, Twitter hesabından bir açıklama yaparak corona virüsünü yendiğini müjdeledi.

‘YENDİM SENİ CORONA’

Kartal. Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 20 gündür yoğun bakımda tedavi gören Akkul, Twitter hesabından bir video paylaştı. “Haber vermesi biraz vakit aldı. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Sonuçta yendim seni corona. Çok yakında yeni haberlerle görüşmek üzere” diyen Akkul, yeni yapılan corona virüsü testinin negatif çıktığını, biraz güçlenince evine döneceğini duyurdu.