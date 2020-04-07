Corona virüsü Lukas Podolski’yi de vurdu

Çin'de başlayarak hızlı bir şekilde yayılan corona virüsü, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Corona virüsü, Türkiye’de görüldükten sonra hayatı durma noktasına getirdi. Virüsten etkilenenler ünlü isimlerin arasına futbolcu Lukas Podolski de girdi.

Alman Milli Takımı ve Antalyaspor’un yıldız futbolcusu Lukas Podolski lige verilen ara sonrası Antalya’da bulunan evinde kendisini karantina altına almış durumda. Instagram hesabından zaman zaman, evinde geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan futbolcu araba tasarımcısı Orkan Şahin’e özel olarak 80 bin Euro (yaklaşık 600 bin TL) karşılığında hazırlattığı 1968 model Ford Mustange aracına corona virüsü yüzünden kavuşamadı.

YASAĞIN KALKMASINI BEKLİYOR



Almanya’da özel olarak tasarlattığı aracını firmanın İzmir şubesinden teslim alıp Antalya’ya götürmek için plan yapan futbolcu, ülkelerin corona virüsü tedbirlerine karşı aldığı önlemler yüzünden aracını Türkiye’ye getirtemedi. Şu an Antalya’da olan futbolcu özel tasarım aracına ülkeler arası yasak kalktığı zaman kavuşabilecek.

