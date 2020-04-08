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Corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ taburcu oldu
Corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ taburcu oldu
Geçen hafta corona virüsü şüphesiyle hastaneye giden ve tedaviye alınan Kıvanç Tatlıtuğ, sabaha karşı taburcu oldu.
Emre ÇEVİK
Magazin 8 Nisan 2020 - 11:57

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz hafta yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği Ulus’daki özel hastanede corona virüs şüphesiyle tedaviye alınmıştı. Test sonucu negatif çıkan ve zatürre olduğu tespit edilen oyuncu için takip ve tedavi kararı verilirken sabaha karşı 03.00’da hastaneden taburcu oldu.

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Çukur dizisinde oynayacağı iddia edilen başarılı oyuncunun, 1 haftadır tedavi gördüğü hastaneden basın mensuplarına görüntü vermemek için gece saatlerinde taburcu edildiği bilgisine ulaşıldı. Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile birlikte Kemerburgaz’daki evlerine giderken çiftin kendilerini 14 günlük karantinaya aldığı öğrenildi. Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan bilgi paylaşmaması dikkat çekti.

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Son güncelleme: 11:58 - 08.04.2020
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