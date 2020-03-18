Corona virüsü nedeniyle kendini eve kapatan İrem Sak kendi kendine konuşmaya başladı

Corona virüsü nedeniyle kendini eve kapatan İrem Sak kendi kendine konuşmaya başladı

Corona virüsü nedeniyle bir haftadır evden çıkmayan ve sıkıntıdan video çeken İrem Sak, kendi kendine konuşmaya başladı. Sak, evdeyken yapılabilecekleri esprili bir dille anlattı.

Türkiye corona virüsü nedeniyle kendini eve kapattı. Ünlü oyuncu İrem Sak da, bir haftadır evden çıkmayarak kendini karantinaya aldı. Evde kaldığı süre boyunca çok sıkıldığını dile getiren Sak, çektiği eğlenceli video ile dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun 3 farklı karakterde yayınladığı videosu, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İrem Sak, evde kendini virüsten korumak isteyenler için yapılabilecek aktiviteleri, esprili bir dille anlattı.