Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatırılan Levent Dörter’den açıklama!
Corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatırılan Levent Dörter’den açıklama!
Corona virüsü şüphesiyle dün hastaneye yatırılan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın nişanlısı müzisyen Levent Dörter, yaptığı yeni paylaşımla takipçilerine, “Sakın hafife almayın ve evde kalın” uyarısında bulundu.
Magazin 29 Mart 2020 - 23:07

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın nişanlısı müzisyen Levent Dörter, corona virüsü şüphesiyle dün hastaneye yatırılmıştı.

Hastanede tedavisi devam eden Levent Dörter, bugün yeni bir paylaşım yaparak takipçilerine corona virüsüyle ilgili uyarıda bulundu.

“HAFİFE ALMAYIN VE EVDE KALIN”

Müzisyen Dörter, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Arayan soran herkese teşekkürler.

* İnanın en büyük ilaç moral.

* İyi ki bir dolu dost biriktirmişim.

* Ve en önemlisi hafife almayın ve evde kalın. İHA

Son güncelleme: 23:09 - 29.03.2020
Etiketler