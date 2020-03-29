Corona virüsü şüphesiyle hastaneye yatırılan Levent Dörter’den açıklama!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın nişanlısı müzisyen Levent Dörter, corona virüsü şüphesiyle dün hastaneye yatırılmıştı.
Hastanede tedavisi devam eden Levent Dörter, bugün yeni bir paylaşım yaparak takipçilerine corona virüsüyle ilgili uyarıda bulundu.
“HAFİFE ALMAYIN VE EVDE KALIN”
Müzisyen Dörter, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
* Arayan soran herkese teşekkürler.
* İnanın en büyük ilaç moral.
* İyi ki bir dolu dost biriktirmişim.
* Ve en önemlisi hafife almayın ve evde kalın. İHA