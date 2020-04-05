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Corona virüsü test sonuçları pozitif çıkan şarkıcı Levent Dörter’den yeni haber
Corona virüsü test sonuçları pozitif çıkan şarkıcı Levent Dörter’den yeni haber
Geçtiğimiz günlerde corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı duyuran Levent Dörter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.
Magazin 5 Nisan 2020 - 09:17

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın sevgilisi Levent Dörter, geçtiğimiz hafta corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Dörter, yaptığı son paylaşımla durumunun iyiye gittiğini aktardı.

LEVENT DÖRTER TABURCU OLDU

8 gün tedavi gören Levent Dörter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastaneden taburcu olduğunu dile getirdi. Dörter, şu ifadeleri kullandı, “Herkese merhaba. Tam 8 gün önce başlayan illet hastalık ve hastane serüvenim bu akşam evime dönerek son buldu.Bu süreçte ilk andan beri bana dua eden ve yalnız bırakmayan tanıdık, tanımadık herkese minnettarım. ve tabii ki canım ailem… Şimdi 14 gün ev karantinasında sıra”

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