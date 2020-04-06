Corona virüsü testine girmek için sıra bekleyen Kinsey Wolanski isyan etti!

Corona virüsü testine girmek için sıra bekleyen Kinsey Wolanski isyan etti!

2019 senesinde Liverpool ile Tottenham Hotspur arasında oynana Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayarak tüm dünyada gündem olan Kinsey Wolanski tatil dönüşü corona virüsü testine girmek için sıra bekledi. Genç fenomen o anlara sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak isyan etti.

Sosyal medya fenomeni Kinsey Wolanski son 1 aydır Bahamalar’da tatil yapıyordu. Wolanski, Bahamalar tatilinden dönüşte Los Angeles’ta corona virüsü testine girdi. Havalimanı çıkışında trafikte yapılan corona virüsü testi sebebiyle saatlerce beklediğini ifade eden Wolanski, aracının içinden yaptığı paylaşımla bu duruma isyan etti.

“VAHŞİCE”

Wolanski, gündüz saatlerinde girdiği bu trafikten akşam kurtulabildiğini ve evine gittiğini söyledi. Kinsey Wolanski bu bekletilme için “Vahşice” yorumu yaptı.

