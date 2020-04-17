Corona virüsü yenen Burak Akkul, süreci anlattı

Corona virüse yakalandığı için uzun bir süre hastanede tedavi gören sunucu Burak Akkul, taburcu olduktan sonra yaşadıklarını anlattı. "Yoğun bakımda geçen 1 dakikaya bile şahit olan, evden dışarıya adım atmaz" dedi.

Çok Gezenti isimli programda sunuculuk yapan Burak Akkul, corona virüsüne yakalandı.Hastanede tedavi gören sunucu, 20 gün yoğun bakımda uyutularak tedavi gördükten sonra virüsü yendi. Taburcu olarak evinde karantinaya giren sunucu, görüntülü olarak katıldığı canlı yayında tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

VİRÜSÜ YURT DIŞINDA KAPTI

Burak Akkul, Eşi Seda Akkul ile Tarafsız Bölge programına konuk olarak virüsü çekim için gittiği Londra’da kaptığını söyledi. Eşinin yoğun bakımda uyutulmadan önceki halini anlatan Seda Akkul, “O ‘Uyursam geri uyanmaya bilirim’ korkusuyla konuştu. Ben de eşi olarak ‘Tedaviyi böyle görmen gerekiyor ama bana söz verirsen geri dönersin’ dedim. Söz verdi, 20 gün o sözle bekledim” ifadelerini kullandı.

“O ANLARA ŞAHİT OLAN EVDEN ÇIKMAZ”

Corona virüsü tedavisinde yaşadığı zorlu süreci anlatan Akkul ise şunları söyledi: “20 gün hem de entübe olarak yoğun bakımda kaldım. Yani 20 gün uyutularak kaldım. Herhalde bu konuda en uzun süre uyutularak tedavi edilen Covid-19 hastalarından biriyim. Yoğun bakımda geçen 1 günü değil, 1 dakikaya bile şahit olan insan evden dışarıya adımını atmaz”