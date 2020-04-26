Corona virüsüne yakalanan Burak Akkul 17 kilo verdi
Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Belirtiler sonrası corona virüsü testi yapılan Akkul’un sonuçları pozitif çıkmıştı.
SON HALİNİ PAYLAŞTI
Akkul, taburcu olduktan sonra kendisini evde karantinaya aldı. Bu süreçte Instagram hesabından sağlık durumu hakkındaki gelişmeler hakkında bilgi veren sunucu, bugün son halini paylaştı. Akkul, yaptığı paylaşımda, kaslarından 17 kilo verdiğini ve vücudunun zayıf düşerek tehlikelere açık olduğu belirtti.