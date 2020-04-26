Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Corona virüsüne yakalanan Burak Akkul 17 kilo verdi
Corona virüsüne yakalanan Burak Akkul 17 kilo verdi
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir ay koronavirüs tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde taburcu olan sunucu Burak Akkul, son görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Akkul'un verdiği kilolar dikkat çekti.
Magazin 26 Nisan 2020 - 10:07

Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Belirtiler sonrası corona virüsü testi yapılan Akkul’un sonuçları pozitif çıkmıştı.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Akkul, taburcu olduktan sonra kendisini evde karantinaya aldı. Bu süreçte Instagram hesabından sağlık durumu hakkındaki gelişmeler hakkında bilgi veren sunucu, bugün son halini paylaştı. Akkul, yaptığı paylaşımda, kaslarından 17 kilo verdiğini ve vücudunun zayıf düşerek tehlikelere açık olduğu belirtti.

İLGİLİ HABERSunucu Burak Akkul alkışlarla taburcu oldu!

Etiketler