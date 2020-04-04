Corona virüsüne yakalanan Cansın Çekili son durumunu anlattı

Corona virüsü testi pozitif çıkan oyuncu Cansın Çekili, evde tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.

Mucize Doktor ve Erkenci Kuş gibi dizilerde yer alan oyuncu Cansın Çekili, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Çekili “Sağlık çalışanlarının himayesinde evime dönerek ilaç tedavisine başladım. Sağlık ekibi her gün arayıp bilgi alıyor. Annem ve kardeşim yanıma geldi. İzolasyon çok önemli ve odamda kendimi karantinaya aldım” dedi.

İlaç tedavisi bitince yeniden test yapılacağını söyleyen Çekili, “Şimdilik günü belli değil. Ama kendimi daha iyi hissediyorum” açıklamasını yaptı.