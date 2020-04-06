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Corona virüsüne yakalanan sunucu Burak Akkul’dan yeni haber
Corona virüsüne yakalanan sunucu Burak Akkul’dan yeni haber
Corona virüsü tedavisi gören Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, tedavi gören sunucunun sağlık durumu herkesi heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
Magazin 6 Nisan 2020 - 14:16

‘Çok Gezenti’ isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, yeni tip corona virüsüne yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.Burak Akkul’un sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmış ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edilmişti.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ 

Burak Akkul’un kayınbiraderi Hüseyin Arslan,  sunucunun sağlık durumuna ilişkin ümit veren bir açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hüseyin Arslan, “Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor. Daha güzel haberler için biraz daha sabredeceğiz. Seda Akkul iyi haberleri duyurmak için sabırla bekliyor” ifadelerini kullandı.

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