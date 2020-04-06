Corona virüsüne yakalanan sunucu Burak Akkul’dan yeni haber

‘Çok Gezenti’ isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, yeni tip corona virüsüne yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.Burak Akkul’un sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmış ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edilmişti.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Burak Akkul’un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, sunucunun sağlık durumuna ilişkin ümit veren bir açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hüseyin Arslan, “Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor. Daha güzel haberler için biraz daha sabredeceğiz. Seda Akkul iyi haberleri duyurmak için sabırla bekliyor” ifadelerini kullandı.

