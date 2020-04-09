Corona virüsünü yenen Linda Lusardi: Çok korkunçtu

Eski İngiliz model Linda Lusardi, katıldığı bir programda corona virüsü ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Hastalığı yenen Lusardi, "Kesinlikle çok korkunçtu. Eşimin, 'çocukları düşünmelisin' cümlesi beni güçlendirdi" dedi.

İngiliz eski model ve oyuncu 61 yaşındaki Linda Lusardi, corona virüsü nedeniyle hastanede tedavi görürken öleceğini düşündüğü anları, katıldığı bir programda anlattı.

Geçen ay test sonucu pozitif çıktıktan sonra, kanında yüzde 0 oksijen seviyesi ile hastaneye kaldırılan Lusardi hastalık hakkında, “Kesinlikle çok korkunçtu. Şanslı olduğum için Tanrı’ya şükrediyorum” dedi.

Yaşı nedeniyle risk grubunda olan ünlü isim, doktorların hiçbir şeu için söz veremeyeceklerini ve kurtulma ihtimalinin olmayabileceğini söylemesi üzerine öleceğini düşünmeye başlamış.

Tedavi sürecinde eşine, “Başaracağımdan emin değilim, çok üzgünüm” dediğini açıkladı. Eşi Samuel’in de bu sözlere karşılık Lusardi’nin elini tutup, “Pes edemezsin. Çocukları düşünmelisin, annelerini kaybedemezler” dediğini söyledi.

Tedavisi bittikten sonra taburcu olan Lusardi, eve döndüğünde yaşadığı mutluluğun tarif edilemez olduğunu dile getirdi. Lusardi, “Bahçede güneşin altında oturdum ve kuşları dinledim. Burada olduğum için çok mutlu olduğumu düşündüm” dedi.