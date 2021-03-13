Corona yüzünden düğün ertelenmişti… Jennifer Lopez nişanı attı

ABD magazin dünyası şok bir ayrılık haberiyle çalkalanıyor. Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez ve eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ilişkilerine nokta koydu.

2017’den bu yana birlikte olan ve 2019 yılında nişanlanan çift, 2020 yılında evlenmeyi planlıyordu. Ancak dünyayı sarsan corona virüsü salgını nedeniyle çift düğünü erteleme kararı almıştı.

ABD merkezli TMZ’nin haberine göre ayrılık kararı, düğünün ertelenmesi ve Rodriguez’le ilgili çıkan iddialar sonrası geldi. Rodriguez’in, Southern Charm şov programının yıldızlarından Madison LeCroy’la bir yasak aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Çift bir süredir uzak kalırken, 51 yaşındaki Lopez film çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde, Rodriguez ise Miami’de zaman geçiriyordu.

302 MİLYONLUK EV ALMIŞLARDI



ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin törenine beraber katılan ikili, her şeyin yolunda olduğu şeklinde bir görüntü verirken, ayrılılık kararı büyük şaşkınlık yarattı. Geçtiğimiz yaz Miami’de 40 milyon dolarlık (302 milyon TL) bir ev alan Lopez ve Rodriguez’in, evi nasıl paylaşacağı da merak konusu.