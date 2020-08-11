Coronaya yakalanan Alyssa Milano paylaştı: Virüs işte bunu yapıyor

Geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalandığını itiraf eden Hollywood’un ünlü isimlerinden Alyssa Milano, takipçilerini uyarmaya devam ediyor.
Sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yapan 47 yaşındaki Milano, hastalık sonrası vücudunda oluşan değişimleri gözler önüne serdi.
Hastalığın semptomlarının uzun süre devam ettiğini belirten Milano, bu süreçte saçlarının döküldüğünü söyledi. Bir tarak alarak kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, elinde kalan saçları gösterirken, “Herkese merhaba. Covid-19 nedeniyle saçlarımın nasıl döküldüğünü size göstermek istedim” dedi.
Milano, videonun devamında, “Corona virüsünden iyileşenlerin yüzde 65'i saç dökülmesi yaşıyor. Lanet maskelerinizi takın” diyerek tepki gösterdi.