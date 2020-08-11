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Coronaya yakalanan Alyssa Milano paylaştı: Virüs işte bunu yapıyor
Corona virüsüne yakalanan ünlü isimlerden Alyssa Milano, hastalığın etkilerinden birini daha gözler önüne serdi. Milano, saçlarının döküldüğü anları sosyal medyadan paylaştı.
Sozcu.com.tr
Magazin 11 Ağustos 2020 - 13:02

Geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalandığını itiraf eden Hollywood’un ünlü isimlerinden Alyssa Milano, takipçilerini uyarmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yapan 47 yaşındaki Milano, hastalık sonrası vücudunda oluşan değişimleri gözler önüne serdi.

Milano elinde kalan saçları böyle gösterdi.

Hastalığın semptomlarının uzun süre devam ettiğini belirten Milano, bu süreçte saçlarının döküldüğünü söyledi. Bir tarak alarak kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, elinde kalan saçları gösterirken, “Herkese merhaba. Covid-19 nedeniyle saçlarımın nasıl döküldüğünü size göstermek istedim” dedi.

Milano, videonun devamında, “Corona virüsünden iyileşenlerin yüzde 65'i saç dökülmesi yaşıyor. Lanet maskelerinizi takın” diyerek tepki gösterdi.

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