Coronaya yakalanan Asya hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Asya’nın kızı Aslı bir süre önce corona virüsüne yakalandı. Kızına evde bakan Asya’nın da test sonucu pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı. Hasta yatağından bir video paylaşan Asya, son durumunu gözler önüne serdi.

“ALLAH SİZİ ISLAH ETSİN”

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Kızım Aslı’nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim. 12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak.”

“Hastane odasındayım tabii ki refakatçi söz konusu değil. Bu videoyu, hâlâ coronaya inanmayan, corona yüzünden sevdiklerini kaybedenlere ve gecesi gündüzü olmayan, hem kendi, hem de ailelerini riske atarak mesleklerini özveriyle yapmaya devam eden sağlıkçılara saygı duymayan şuursuzlar için paylaşıyorum. Allah sizi ıslah etsin.”

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