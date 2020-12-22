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Coronaya yakalanan Gülben Ergen 10 gündür tedavi görüyor
Coronaya yakalanan Gülben Ergen 10 gündür tedavi görüyor
Şarkıcı Gülben Ergen'in 10 gün önce corona virüsüne yakalandığı ve tedavi sürecini evinde geçirdiği öğrenildi.
Magazin 22 Aralık 2020 - 08:46

Menajeri Özgür Aras’tan edinilen bilgiye göre Gülben Ergen’in corona virüsü testi 10 gün önce pozitif çıktı. Ergen, evde tedavi olurken çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan’a teslim etti.

Virüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, geçen mayıs ayında Covid-19 hakkında “Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki… Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden… Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım. Şimdiden cüzdanıma, bankama gelmeyen ama yüreğime, içime, yüzüme, gözüme yerleşen ışığın farkındayım” ifadelerini kullanmıştı.

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Son güncelleme: 08:49 - 22.12.2020
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