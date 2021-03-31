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Coronaya yakalanan Hazal Kaya’dan açıklama

Oyuncu Hazal Kaya'nın corona testinin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumuyla ilgili konuşan Kaya, "Çok hassas ve dikkatli olmama rağmen Covid oldum. Ayakta geçiriyorum. Kendimi izole ettim. Aslında ağır bir grip gibi yaşıyorum" dedi.

Güncellenme: 13:34, 31/03/2021
Hayat HaberleriMagazin

Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hazal Kaya, corona virüsüne yakalandı. Oyuncunun, PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildi. Karantinada olan Kaya, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“AĞIR BİR GRİP GİBİ”

Evinde tedavi gören oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

* Herkese merhaba, çıkan haberler maalesef doğru. Çok hassas ve dikkatli olmama rağmen, bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen Covid oldum.

* Ayakta geçiriyorum. Kendimi izole ettim. Aslında ağır bir grip gibi yaşıyorum. Bütün ‘geçmiş olsun’ mesajlarınıza çok teşekkür ederim.

* Beni merak etmeyin, gayet iyiyim. Böyle böyle hafif hafif atlatıyorum.

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Yayınlanma Tarihi:13:29,