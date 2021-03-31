Coronaya yakalanan Hazal Kaya’dan açıklama

Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hazal Kaya, corona virüsüne yakalandı. Oyuncunun, PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildi. Karantinada olan Kaya, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“AĞIR BİR GRİP GİBİ”

Evinde tedavi gören oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

* Herkese merhaba, çıkan haberler maalesef doğru. Çok hassas ve dikkatli olmama rağmen, bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen Covid oldum.

* Ayakta geçiriyorum. Kendimi izole ettim. Aslında ağır bir grip gibi yaşıyorum. Bütün ‘geçmiş olsun’ mesajlarınıza çok teşekkür ederim.

* Beni merak etmeyin, gayet iyiyim. Böyle böyle hafif hafif atlatıyorum.

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