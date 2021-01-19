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Coronaya yakalanan Okan Karacan gözyaşlarına boğuldu

10 gün önce corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan, hasta yatağından gözyaşları içinde video çekti.

Güncellenme: 09:23, 19/01/2021
Haberler Magazin

Corona virüsüne yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu ağırlaşınca apar topar evine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ambulanstan paylaşım yaparak çocuklarına kavuşmak istediğini söyleyen oyuncu, bu sefer de hasta yatağından video paylaşarak sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Karacan, yeniden nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.

“GÜZEL HABERLERLE KARŞINIZDA OLACAĞIM”

Karacan paylaşımında “Herkese merhaba. 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden ‘merhaba’ demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile” ifadelerini kullandı.

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Corona oyuncu Sağlık
Yayınlanma Tarihi:09:20,