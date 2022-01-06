Coronaya yakalanan Uraz Kaygılaroğlu’nun duygusal anları

Corona virüsüne yakalanan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bir süredir evinde karantinada. Hastalığı hafif geçiren Kaygılaroğlu'nu, meslektaşı Melis İşiten ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ada ziyaret etti. Kapıda uzaktan görüşen baba-kızın videosu duygulandırdı.

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‘Üç Kuruş’ dizisinde ‘Kartal’ karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu, geçen günlerde corona virüsüne yakalanmıştı. Hastalığı hafif atlatan ve evinde karantinada bulunan Kaygılaroğlu’nu, eski eşi Melis İşiten ile kızı Ada ziyaret etti.

“SANA ÇOK SARILMAK İSTERDİM”

5 yaşındaki kızı Ada’nın karşısında duygulanan oyuncu, “Sana çok sarılmak isterdim” dedi. Ada da babasına getirdiği hediyeyi uzaktı.

Uzaktan eski eşi ve kızıyla sohbet eden Kaygılaroğlu, o anları da Instagram hesabından “A vitamini” notuyla paylaştı.

Melis İşiten ise eski eşinin paylaşımına kalp koyarak karşılık verdi.

ARKADAŞ KALARAK AYRILDILAR

2014 yılında nikâh masasına oturan Kaygılaroğlu ve İşiten, 2019 yılında tek celsede boşandı. Arkadaş kalarak ayrılan ikili, kızları Ada için sık sık bir araya geliyor.