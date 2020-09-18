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Coronaya yakalanan Cimilli İbo’dan sevindiren haber
Coronaya yakalanan Cimilli İbo’dan sevindiren haber
Corona virüsüne yakalanan 'Cimilli İbo' lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, hayati tehlikeyi atlatarak yoğun bakım ünitesinden çıktı. Müşahede altına alınan sanatçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Magazin 18 Eylül 2020 - 09:14

Karadeniz’in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve ‘Cimilli İbo’ lakabıyla bilinen İbrahim Özer, 12 Eylül Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli’de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi’ne gitti.

Burada yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakıma alınan Özer, hayati tehlikeyi atlattı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yoğum bakımdan çıkartılarak müşahede altına alınan Özer, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. (İHA)

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Son güncelleme: 09:41 - 18.09.2020
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