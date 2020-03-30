Pınar Deniz’in ailesi corona virüsü yüzünden karantinaya alınmıştı! Yeni bir iddia ortaya atıldı

Oyuncu Pınar Deniz hastaneden gözyaşı içinde videolar paylaşmış ve anneannesinin corona virüsü şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Deniz'in anneannesi iddialara göre vefat etti.

Vatanım Sensin ve Bir Deli Rüzgar gibi önemli projelerde yer alan oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde corona virüsü şüphesiyle ailesinin karantinaya alındığını paylaşmıştı. Pınar Deniz’in anneannesi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılınca, corona virüsü şüphesiyle annesi ve teyzesi de karantinaya alınmıştı.

KORKUTAN İDDİA



Ünlü oyuncu ve ailesi test sonuçlarını beklerken sık sık gündem olmuştu. Deniz her gün hastaneye giderek ailesini ziyaret ediyordu. Magazin basınında dolaşan iddialara göre Pınar Deniz’in anneannesi vefat etti.