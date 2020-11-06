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Coronayı yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Coronayı yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Geçen günlerde corona virüsünü yenen oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Magazin 6 Kasım 2020 - 08:59

Yurt dışı tatilinin ardından İstanbul’a dönen Tuvana Türkay, iş nedeniyle bulunduğu kalabalık ortamdan ayrıldıktan sonra ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurmuştu

Corona virüsü test sonucu pozitif çıkan güzel oyuncu,16 günlük karantina süreci sonrasında yapılan testinin negatife döndüğünü açıklamıştı.

“KISA SÜREDE GEÇMEZ”

Coronayı yenen Tuvana Türkay, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Süreci çok zor geçirdiğini söyleyen ve takipçilerini uyaran Türkay, “Kendimi her şeyden sakınıp, çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Hastalık sürecini çok ağır geçirdim. Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 09:04 - 06.11.2020
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