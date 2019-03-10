Corpus Magnum sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

‘Bedenin Hafızası (2011)’ ve ‘Kara Duyu (2015)’ sergileriyle hesaplaştığı duyumsamayı ‘Corpus Magnum’ serisiyle başka bir plastiğe taşıyor. Hep beden, sıvılar, kıvrımlar ve ‘saçılma’ ile derdi olmuştur Nesli Türk’ün. Bedenin saçıldığı büyüklüğü boyamak… Ötesi, dünyevi ve sonsuz! Nesli’nin güçlü desenine ve boya sürüşüne eşlik eden bu yaklaşım, ‘Corpus Magnum’ ile eskizin hafifliğine dönüşerek sökün ediyor. İnsanın, ‘anima’ ya da arzunun dolayımsız akışı… Tanıdık olan; Nesli’nin tuvallerinde ‘Büyük Beden’in ya da ‘kadın oluşun’ gözüne dönüşüyor. Genç kuşağın güçlü fırçalarından Nesli Türk ‘Corpus Magnum’ resimleriyle bu bakışı sorgulamaya çalışıyor. ‘Corpus Magnum’ 11 Mart-1 Nisan 2019 tarihleri arasında Merkür Galeri’de sergilenecek.