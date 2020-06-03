Coşkun Sabah 65 yaş sınırına takıldı, yaşını 67 gösteren Google’a dava açacağını söyledi

Coşkun Sabah önceki gün Etiler'de görüntülendi. 67 yaşında olmasına rağmen dışarıya çıkan Sabah muhabirlerin sorularını yanıtladı ve "Ben iş yeri sahibiyim. Yasaktan muaf tutulanlar arasındayım. Yaşımı 67 yazan Google'a da dava açacağım" diyerek espiri yaptı...

Türk müziğinin usta ismi Coşkun Sabah, önceki gün Etiler'deydi. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen 67 yaşındaki Sabah’a, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının devam ettiği hatırlatılınca “Ben bir iş yeri sahibiyim. Ofisim de tam karşıda. Yasaktan muaf tutulanlar arasındayım arkadaşlar. Bir sorun yok yani” diyerek gülümsedi. Esprili bir dil ile Google mahkemeye vereceğini söyleyen Sabah, “67'lik bir hal var mı bende arkadaşlar. Oraya bakan ‘Sen 67 yaşındasın’ diyor. Ben o yaşta mı duruyorum Allah aşkına” dedi. “Pandemi süreci ekonominizi etkiledi mi?” sorusuna da içtenlikle cevap veren Coşkun Sabah, “Bir sıkıntım yok arkadaşlar. 80'li yıllarda ortalığı kasıp kavuruyordum. O zamanlar iyi paralar kazanıp, iyi birikimler yaptım. Yoksa teliflerden gelen paralar Türkiye'de komik rakamlar” dedi.