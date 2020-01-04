Coşkun Sabah: Boşandıktan sonra iki iyi dost olduk

Sabah, ”Bizim jenerasyon albüm çıkartmasa bile hep konserleri var. Ben, Emel Sayın, Mustafa Keser albüm yapmasak bile hep konser talepleri geliyor. Emel Sayın mesela 16 yıldır albüm yapmıyor ama hep konserleri var. Genç şarkıcılarda öyle bir durum yok mesela. İki sene şarkı çıkartmasınlar hemen işleri düşüyor” dedi.

Eski eşi ile iyi bir dost olduğunu, beraber tatile gittiklerini söyleyen Sabah, ‘tekrar evlenir misiniz?’ sorusu üzerine ise, ” Şu an öyle bir durum yok. Boşandıktan sonra iki iyi dost olduk, her yere beraber gidiyoruz, farklı bir ilişkimiz oldu resmen” dedi.