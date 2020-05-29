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Coşkun Sabah: Bu zamanları sağlıklı bir şekilde atlatacağız
Coşkun Sabah: Bu zamanları sağlıklı bir şekilde atlatacağız
Usta müzisyen Coşkun Sabah, corona virüsü salgınını sağlıklı bir şekilde atlatacağımızı ifade etti.
Emre ÇEVİK
Magazin 29 Mayıs 2020 - 13:12

Ulus’taki bir market çıkışında görüntülenen müzisyen Coşkun Sabah “Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zamanı sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Ben de şimdi alışverişimi yaptım” dedi.

ZOR DURUMDAYIM AÇIKLAMASI İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Coşkun Sabah geçtiğimiz ay maddi sıkıntı yaşadığını ve 3-4 ay sonrasını göremediğini belirtmişti. Daha sonra bu açıklaması ile ilgili düzeltme yapan Sabah, şöyle demişti: “Bir yanlış anlaşılma oldu. 80-90’lı yıllarda çok iyi kazandım. 40 senedir 10’dan fazla gayrimenkul aldım. Emrah'ın bir tık altındayım emlak anlamında… Krizde kira gelirlerimden feragat ettim. Kapalı dükkandan para alamam. Kenarda 450 bin TL bir şey var. Aylık giderim ise 70-80 bin. Bu açıklamayı o yüzden yaptım. Gerekirse gayrimenkullerimden birini satar geçinirim.”

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