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Coşkun Sabah çiftçi oldu

Son dönemde müzisyen kimliğinden çok tartışma yaratan açıklamaları ile gündeme gelen Coşkun Sabah, yumurta çiftliği kurduğunu açıkladı. 

Güncellenme: 11:11, 17/02/2021
Haberler Magazin
Coşkun Sabah çiftçi oldu

Coşkun Sabah, ‘Magazin Noteri’ programında yumurta çiftliği kurduğunu açıklayarak, “Müziği bırakmıyorum, sadece iyi bir gelir getireceğini düşünerek bu işi yan bir iş olarak konuyu iyi bilen yakın bir arkadaşımla hayata geçirdik” dedi.

Çiftçilik belgesi de aldığını belirten 68 yaşındaki besteci ve söz yazarı, “Müzik sektörü en büyük darbeyi alan sektör haline geldi. Deprem olur, acı yaşarız, afet olur müzik susar. Doğal bir şey elbette, yapılacak bir şey yok. Bu nedenle ben de iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünerek arkadaşım Özkan Bey’in önerisiyle bu işe adım attım” şeklinde konuştu.

“TAVUKLARI SİGORTALADIK”

Sabah, “Günde 15 bin yumurta üretimi yapacak olan boş bir tesisi kiraladık ve yakında işler hale getiriyoruz. Yarka cinsi 15 bin tavuk birkaç gün içinde Eskişehir'deki çiftliğimize geliyor. Tavuklar riskli hayvanlar, sigortaladık” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:11:10,