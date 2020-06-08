Coşkun Sabah kazancı ile sosyal medyanın gündeminde

Pandemi başlangıcında ekonomik zorluk çekiyorum şeklinde bir açıklama yapan Coşkun Sabah, gayrimenkulleri ve kazancı ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Corona virüsü salgını sebebiyle başlayan karantinanın ilk günlerinde “3 ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim” açıklaması ile konuşulan Coşkun Sabah, yine maddi konularla gündeme gelmeyi başardı.

Kanal D’de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılan Sabah, şöyle dedi:

‘PARASI OLMAYAN NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLAMAZ’

“Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Ben 450 bin lirayı harcıyorum sonra ne olacak. Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz.”

Coşkun Sabah’ın “Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz” sözleri özellikle sosyal medyada tepki çekti. Twitter’da trend topic olan Sabah’ın sık sık maddi konularla gündeme gelmesi de eleştirildi.