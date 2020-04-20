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Coşkun Sabah: Yanlış anlaşıldım, Emrah’ın bir tık altındayım
Coşkun Sabah: Yanlış anlaşıldım, Emrah’ın bir tık altındayım
Salgın yüzünden işlerinin iptal olduğunu söyleyen Coşkun Sabah, “3-4 ay dayanırım, sonrasını bilmiyorum.” deyince tepki çekmişti.
Magazin 20 Nisan 2020 - 08:59

Katıldığı bir televizyon programında açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyleyen Sabah, şöyle konuştu: “Bir yanlış anlaşılma oldu. 80-90'lı yıllarda çok iyi kazandım. 40 senedir 10'dan fazla gayrimenkul aldım. Emrah’ın bir tık altındayım emlak anlamında…”

“KENARDA 450 BİN TL VAR”

Coşkun Sabah açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Krizde kira gelirlerimden feragat ettim. Kapalı dükkandan para alamam. Kenarda 450 bin TL bir şey var. Aylık giderim ise 70-80 bin. Bu açıklamayı o yüzden yaptım. Gerekirse gayrimenkullerimden birini satar geçinirim.”

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