Coşkun Sabah: Yanlış anlaşıldım, Emrah’ın bir tık altındayım

Katıldığı bir televizyon programında açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyleyen Sabah, şöyle konuştu: “Bir yanlış anlaşılma oldu. 80-90'lı yıllarda çok iyi kazandım. 40 senedir 10'dan fazla gayrimenkul aldım. Emrah’ın bir tık altındayım emlak anlamında…”

“KENARDA 450 BİN TL VAR”

Coşkun Sabah açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Krizde kira gelirlerimden feragat ettim. Kapalı dükkandan para alamam. Kenarda 450 bin TL bir şey var. Aylık giderim ise 70-80 bin. Bu açıklamayı o yüzden yaptım. Gerekirse gayrimenkullerimden birini satar geçinirim.”